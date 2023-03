Ant-Man 3, lo sceneggiatore: 'Mi sono concentrato sul film in sé, non sulle Fasi del MCU'

A due settimane di distanza dall'uscita della pellicola, lo sceneggiatore di Ant-Man 3 Jeff Loveness ha parlato con Collider della creazione del cincecomic, che ha dato ufficialmente il via alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

"Oh, fammi pensare. Onestamente, so che ci sono così tante discussioni sulle Fasi, e cosa? Noi ora siamo alla 5. Ho solo provato a renderlo un film a sé stante. Ma ovviamente abbiamo lasciato alcuni indizi e Kang sarà in giro per un po'", ha dichiarato Loveness.

"Incontriamo Kang all'inizio, ma lui non vive linearmente. Mi scuso, ma amo quelle grandi storie che ti catapultano subito alla fine. Come nel quarto film di Star Wars. Sono successe molte cose prima di cui non sappiamo nulla. Tutto quello che sappiamo è che c'è una principessa e un droide, e questo tizio con un elmo nero conosce già questo vecchio, per qualche ragione che risale a molto tempo prima. Questo è tutto quello che avete bisogno di sapere".

Lo sceneggiatore ha continuato: "Quindi ho adorato scrivere Kang in questo modo, per avere un po' di storia che non conosciamo, una missione che non conosciamo, ma con qualcosa che deve fare. Si trova nel mezzo di una guerra che ha combattuto per secoli, una guerra che lui vuole far finire".

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sugli easter egg di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.