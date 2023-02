Ant-Man 3, lo sceneggiatore su Kang:'Volevamo il cattivo più pericoloso del Multiverso'

Dopo l'avvento di Thanos, il principale antagonista dei primi dieci anni del Marvel Cinematic Universe, la Fase 5 del franchise si prepara ad accogliere un nuovo antagonista: Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors. Lo sceneggiatore di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha parlato proprio del prossimo villain.

"Arrivando da Loki è un tipo di personaggio inaspettato e stravagante, volevamo soltanto rompere le aspettative in questo film. Penso che tutti si aspettassero un cattivo di Ant-Man più divertente o frivolo, quindi Peyton [Reed] e io abbiamo detto 'No, mettiamo Ant-Man contro il cattivo più pericoloso del Multiverso'" ha dichiarato Jeff Loveness. Su Everyeye potete recuperare il trailer di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, in uscita tra poche settimane.



Lo sceneggiatore si occuperà anche della scrittura di Avengers: The Kang Dynasty e le sue scelte hanno avuto grande peso all'interno della costruzione della Fase 5:"Facciamo l'opposto di quello che avete visto con Loki e lo rendiamo il peggio del peggio, e c'è una ragione per cui è qui. Jonathan Majors è davvero incredibile. Non credo di aver visto un attore cinematografico di questo calibro da diverso tempo. Ha azzeccato ogni battuta e non ho mai provato un'emozione così grande a scrivere per un attore come lui" ha concluso l'autore.



Jonathan Majors è comparso per la prima volta nel ruolo nel finale di stagione di Loki. Secondo le prime reazioni Ant-Man 3 sarebbe lo Star Wars della Marvel!