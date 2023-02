Ant-Man 3, lo sceneggiatore è amareggiato dai risultati: 'Pensavo fosse un buon prodotto'

Il nuovo capitolo sull'uomo formica non ha di certo raggiunto i risultati sperati - basti pensare al crollo record al box office per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, - ma lo sceneggiatore Jeff Loveness rimane soddisfatto della propria pellicola.

Alla luce del più calo al botteghino nel secondo settimana, delle pessime recensioni da parte dei critici cinematografici e delle statistiche che denotano il punteggio più basso su Rotten Tomatoes per un prodotto MCU, così ha dichiarato Loveness a The Daily Beast: "Onestamente, tutte quelle recensioni mi hanno colto di sorpresa. Sono davvero orgoglioso di quello che ho scritto per Jonathan Majors e Michelle Pfeiffer, e, a dirla tutta, pensavo fosse un buon prodotto, sapete? Ecco perché mi sentivo scoraggiato, tutto ciò mi ha rattristato davvero molto".

Eppure, lo sceneggiatore riesce a prendere l'accaduto con estrema filosofia: "Ho avuto una reazione del genere: 'No, le recensioni sono tutte sbagliate! Io ho ragione! MODOK è fantastico!' Nel complesso, sono piuttosto soddisfatto e penso di aver imparato come si incassa uno smacco morale durante quest'ultima settimana. Ma è stato meno doloroso del previsto, perciò posso continuare tranquillamente a creare nuovi progetti". D'altra parte, molti spettatori hanno considerato come un supereroe dalla popolarità decisamente minore come Ant-Man, il ruolo delicato all'interno della Fase 5 e soprattutto la concorrenza di Cocainorso – in sala dal 24 febbraio 2023 – permettano di iscrivere i risultati della pellicola in un'ottica ben più positiva.

Ma com'è davvero il nuovo capitolo su Scott Lang, Hope van Dyne, Kang e gli altri personaggi? Per approfondire l'argomento, ecco la recensione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.