Ant-Man 3 si salva dal record negativo al box office, e rimane in testa in classifica

Sospiro di sollievo per Ant-Man & The Wasp: Quantumania, che con gli incassi di sabato 25 ha recuperato leggermente ed è riuscito a risparmiare ai Marvel Studios il tutt'altro che lusinghiero record del peggior calo al box office per un film di supereroi.

Dopo un esordio molto ricco da 118 milioni di dollari in Nord America durante il week-end del President's Day, questo fine settimana Ant-Man & The Wasp: Quantumania ha rischiato un clamoroso calo del -70%, che sarebbe stato il peggior della storia dei film di supereroi: con un colpo di reni all'ultimo secondo, però, grazie agli incassi di sabato 25 il film Marvel è riuscito a recuperare quel tanto che basta per evitarsi il primato negativo, con un calo previsto ora a -69% nel secondo fine settimana da 32,2 milioni di dollari.

Si tratta comunque del peggior calo nel secondo fine settimana nella storia dei Marvel Studios, superiore a quello di Black Widow, che nel 2021 aveva reclamato questo 'record' con un crollo del -67,8% (sebbene il film con Scarlett Johansson uscì in contemporanea su Disney Plus) e anche a quello di Thor: Love and Thunder, che l'anno scorso invece calò del -67,7%. Il calo di Quantumania rivaleggia con quello di Batman v Superman: Dawn of Justice (-69%) ma rimane inferiore a quello quello di Hulk di Ang Lee, che crollò del -69,7%. Chiaramente si tratta sempre di analisi di mercato che dovranno trovare conferma nei numeri ufficiali quando questi saranno raccolti dopo il conteggio degli incassi di domenica 26, dunque restate sintonizzati per saperne di più.



Nella classifica generale degli incassi, invece, Ant-Man 3 rimane in testa al box office, con l'esordio di Cocainorso negli USA che raggiunga la seconda posizione con un'apertura da 23 milioni.

