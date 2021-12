Ant-Man 3, nuovi rumors suggeriscono il debutto di MODOK

I segreti sono alla base del Marvel Cinematic Universe e anche i dettagli di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono avvolti nel mistero, anche se oggi alcuni rumors suggeriscono un possibile risvolto di trama molto interessante.

La pellicola introdurrà ufficialmente il prossimo grande villain del MCU, ovvero Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), ma una nuova voce suggerisce che potrebbe esserci un altro villain Marvel coinvolto in Ant-Man 3 e sarà interpretato da una ex star del MCU.



Il villain del primo film di Ant-Man, Darren Cross (Corey Stoll) tornerà nel MCU nei panni di MODOK in Ant-Man 3 secondo TheGWW. La star del franchise di Ant-Man, Evangeline Lily, all'inizio della produzione aveva anticipato il fatto che Corey Stoll sarebbe stato in Ant-Man 3 taggandolo accidentalmente in un post su Instagram, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia.



Alla fine di Ant-Man, Darren Cross ha indossato l'armatura di Yellowjacket e ha combattuto con l'Ant-Man di Scott Lang (Paul Rudd), una lotta che si è conclusa con Darren che sembrava essere imploso e risucchiato nel Regno Quantico. Quello che è realmente successo a Cross è da scoprire ma se Scott e i Pym riescono a tornare dal Regno Quantico, potrebbe farlo anche Darren. Resta da vedere, dopo quello che ha passato il suo corpo, in che forma potrebbe tornare e M.O.D.O.K. potrebbe essere l'unica forma in cui può ancora esistere. Quindi ancora non è chiaro se Stoll tornerà ad interpretare un Darren Cross diventato M.O.D.O.K. o se interpreterà un personaggio diverso, ma non ci resta che attendere per scoprirlo dato che le riprese di Ant-Man 3 sono terminate.



Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Ant-Man and the Wasp: Quantumania dovrebbe uscire il 28 luglio 2023 in USA.