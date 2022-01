Ant-Man 3, rivelato il ruolo di Bill Murray nella pellicola? Ecco gli ultimi rumors

Da quando Bill Murray ha confermato di essere nel cast di Ant-Man 3, tutti si chiedono che ruolo potrebbe interpretare il famoso e amato attore. Secondo alcuni, potrebbe essere stato scelto come padre di Scott Lang (Paul Rudd), ma sembra che in realtà interpreterà un altro personaggio dei fumetti.

Secondo quanto riferito da The Illuminerdi, Murray apparirà nei panni di Krylar, un membro della razza K'aitiana del pianeta K'ai del Microverso. Krylar è apparso solo in un singolo fumetto Marvel negli anni '60 e sebbene non abbia legami diretti con Ant-Man, potrebbe facilmente essere riproposto come abitante del Regno Quantico se questa indiscrezione dovesse rivelarsi vera.



Peyton Reed dirigerà la prossima avventura di Scott Lang e Hope van Dyne (Evangeline Lilly), che vedrà il ritorno di Jonathan Majors nei panni del malvagio Kang il Conquistatore e il debutto di Kathryn Newton nei panni di Cassie Lang. Michael Douglas e Michelle Pfeiffer torneranno nei panni di Hank Pym e Janet van Dyne. Anche "Wombats" Luis (Michael Peña) e Kurt (David Dastmalchian) torneranno nei panni degli aiutanti di Scott Lang.



Secondo voi chi potrebbe interpretare Murray? Fatecelo sapere nei commenti! Le riprese di Ant-Man 3 sono terminate a novembre, Ant-Man and The Wasp: Quantumania arriverà nei cinema il 17 febbraio 2023.