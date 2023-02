Ant-Man 3, ecco la risposta di Chris Hemsworth al riferimento a Thor nella nuova clip!

L'uscita di Ant-Man and The Wasp Quantumania ha mosso un pò le acque nel Marvel Cinematic Universe, soprattutto per l'introduzione di quello che sarà il main villain di questa nuova saga del Multiverso. Chris Hemsworth ha risposto ad una provocazione di Kang in una nuova clip rilasciata.

Già dalle prime anticipazioni del film era stata mostrata una scena in cui Kang, dopo aver incontrato Scott Lang e aver scoperto la sua identità gli chiedeva "ti ho mai ucciso?". Nell'ultimo teaser pubblicato, il Signore del Tempo, confonde Ant-Man con Thor lasciando intendere che, nel suo passato, si è confrontato direttamente con l'eroe uccidendolo. A quanto pare, Chris Hemsworth ha visto la clip trovando una risposta adatta alla "provocazione" di Kang.

Dopo che Hemsworth ha detto basta alla comicità per Thor 5, l'attore non ha comunque perso l'humor che lo contraddistingue. Su Twitter, infatti, ha ricondiviso una scena in cui Thor parla per la prima volta con Rocket in Avengers: Infinity War in cui discute del suo scontro con Thanos e di come "non abbia combattuto due volte" con lui. Vedendo come sono andate poi le cose, non è stata una scelta di parole così felice.

La scena mostrata nella clip di Ant-Man 3 lascia intendere che Kang ha già avuto modo di incontrare gli Avengers e di sconfiggerli. Lo stesso Kevin Feige ha detto che Ant-Man 3 sarà il film più connesso al Marvel Cinematic Universe. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!