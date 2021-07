Ant-Man 3, al via le riprese del film Marvel: l'annuncio di Peyton Reed

Sono ufficialmente iniziate le riprese Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terza avventura dell'eroe di Paul Rudd e secondo film in cui è affiancato dalla co-protagonista Evangeline Lilly. L'annuncio arriva direttamente dal regista Peyton Reed, che ha condiviso sui social uno scatto dal set.

"Si inizia. Primo giorno delle riprese principali" ha scritto il filmmaker su Twitter, dove ha condiviso una foto di 'Hideous Rabbit', l'inquietante coniglio di peluche che Scott regala alla figlia nel corso del primo capitolo.

Scritto da Jeff Loveness, Ant-Man 3 vedrà nel cast anche Michael Douglas nei panni di Hank Pym, MIchelle Pfeiffer nel ruolo di Janet Van Dyne e la new entry Kathryn Netwon come nuova interprete di Cassi Lang, la figlia di Scott. È inoltre confermato il debutto di Jonathan Majors nei panni del vero Kang il Conquistatore, personaggio il cui arrivo è stato anticipato di recente dagli eventi del finale di stagione di Loki, la serie Disney+ incentrata sul Dio dell'Inganno di Tom Hiddleston.

Con un'uscita prevista per il 17 febbraio 2023, il film arriverà nelle sale diverso tempo dopo altri film legati al Multiverso come Spider-Man: No Way Home (almeno a quanto sembra) e Doctor Strange the Multiverse of Madness di Sam Raimi, ma purtroppo al momento i dettagli sulla trama sono ancora tenuti sotto segreto.