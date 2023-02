Ant-Man 3, il regista spiega le scene post-credit: 'Facemmo una cosa simile in Ant-Man'

Sorpresa sorpresa: alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania troviamo ben due scene post-credit? Imprevedibile, vero? Ironia a parte, le due sequenze che ci vengono mostrate al termine dei titoli di coda del film che introduce il Kang di Jonathan Majors potrebbero risultare piuttosto importanti per il futuro del Marvel Cinematic Universe.

A parlarne, mentre Kathyrn Newton sogna già un film con Bucky Barnes, è stato il regista Peyton Reed: "Ne avevamo discusso, ci eravamo chiesti a che punto avremmo mostrato alcune delle varianti di Kang. Quindi abbiamo pensato: 'E se gli dessimo un piccolo assaggio di una versione di Rama-Tut, una versione di Immortus e una versione di Centurion?' Nel film viene detto molto esplicitamente che lui sia stato esiliato nel Regno Quantico, quindi la domanda è: 'Chi lo ha esiliato?' Quindi ho cercato di impostare una sorta di famiglia mafiosa alla Il Padrino" sono state le sue parole.

Circa la seconda scena post-credit, Reed ha invece spiegato: "È una scena della seconda stagione di Loki, e Victor Timely è un'altra variante presente nei fumetti. Mi piace moltissimo Jonathan [Majors] con questa voce impostata e i capelli alla Frederick Douglass. Quella scena è un'altra cosa tipo: 'Ok, ci sono un sacco di varianti e FORSE questa è la prossima che incontrerete". E voi, quale delle varianti di Kang presentate nel film vorreste vedere per prima? Diteci la vostra nei commenti! Jonathan Majors, intanto, è stato premiato con l'IMDb STARmeter Award per il suo Kang.