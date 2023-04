Ant-Man 3, il regista sul recasting di Cassie Lang: 'Newton è acuta, veloce e divertente'

Molti spettatori non hanno apprezzato il recasting di Cassie Lang in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma il regista Peyton Reed giustifica la sostituzione di Emma Fuhrmann (presente in Avengers: Endgame) con Kathryn Newton.

"Cassie Lang è ormai diciottenne" ha dichiarato Reed. "Kathryn Newton, ovviamente, è un'attrice verso la quale nutro una profonda ammirazione. Quando stavamo discutendo del personaggio di Cassie in questo nuovo capitolo, abbiamo realizzato come fosse invecchiato di cinque anni rispetto agli eventi di And-Man and The Wasp. Ecco perché desideravo qualcuno che potesse davvero collaborare con Paul Rudd, invece di rimanere immobile a prendere polvere. Deve essere acuta, veloce e divertente. Inoltre, [Netwon] è un'atleta, una giocatrice di livello mondiale. La fisicità perfetta per un ruolo del genere". Non sorprende che molti spettatori abbiano disprezzato non soltanto il recasting, ma anche il confronto tra le due attrici attuato del regista stesso. Inoltre, a quanto pare Furhmann non è l'unica ad aver abbandonato la saga: Kang non c'è più nel video di Ant-Man 3... Che Jonathan Majors sia già stato "fatto fuori" dal Marvel Cinematic Universe?

Classe 2001, Emma Cate Fuhrmann viene ricordata per svariati progetti cinematografici (The Magic of Belle Isle, Insieme per forza, Avengers: Endgame) e televisivi (Chase, La strana coppia, Station 19), mentre Netwon per franchise di indubbia fama: basti pensare a Paranormal Activity 4 e Pokémon: Detective Pikachu, pur senza dimenticare opere pluripremiate quali Lady Bird, Mad Men e Piccole donne. La sua personalità esuberante non è certo una novità: nel febbraio 2023, Paul Rudd di Ant-Man 3 ha paragonato Kathryn Newton a Tom Holland.

E voi cosa ne pensate? Il recasting per il terzo capitolo sull'uomo formica ha la sua ragion d'essere, o finisce col confondere lo spettatore?