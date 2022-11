Ant-Man 3, il regista promette: 'Avrà un grande impatto su Avengers: The Kang Dynasty'

Ant-Man and the Wasp: Quantumania promette di rappresentare una svolta importante per questa Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, finora un po' troppo parsimoniosa nell'affrontare il discorso Kang e multiverso: il film di Peyton Reed suonerà però un altro spartito e promette di avere un impatto importante in tal senso.

Questo almeno secondo le parole del regista stesso, che dopo aver costretto il povero Jonathan Majors ad allenarsi anche alle 4 del mattino promette un film che dovrebbe rivelarsi fondamentale per il futuro prossimo dell'MCU, andando ad influire in particolar modo su ciò che vedremo in Avengers: The Kang Dynasty.

"Penso che avrà un profondo impatto su Marvel Cinematic Universe. Jeff Loveness, che ha scritto questo film, sta scrivendo anche Avengers: The Kang Dynasty e quindi abbiamo parlato un sacco dell'impatto che avrà questa prima comparsa di Kang il Conquistatore. Sono in arrivo grandi cose" sono state le parole di Peyton Reed.

The Kang Dynasty, ricordiamo, sarà il primo di due film che nel 2026 chiuderanno la Multiverse Saga, seguito quindi da Avengers: Secret Wars. Il film con Paul Rudd, dunque, si pone come un passaggio fondamentale sulla strada che porta alla resa dei conti finale: sarà capace di dimostrarsi all'altezza delle nostre aspettative? Lo scopriremo solo tra qualche mese! Anche Kevin Smith, intanto, ripone grosse speranze in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.