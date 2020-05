Ant-Man 3, il regista Peyton Reed anticipa il ritorno di un temibile villain MCU

Nel corso di una recente sessione sul social network Twitter, il regista Peyton Reed ha risposto ad alcune domande dei suoi fan anticipando qualche dettaglio relativo ad Ant-Man 3 e al futuro del Marvel Cinematic Universe.

A quanto pare, Walton Goggins potrebbe tornare nel prossimo film dopo la parte relativamente minore ricoperta in Ant-Man and the Wasp, dove però i fan ricorderanno di certo che il suo personaggio, Sonny Burch, agiva per conto di qualcuno sopra di lui.

Come potete vedere nel tweet in calce all'articolo, Reed ha stuzzicato i fan anticipando che un ritorno di Burch potrebbe essere cosa fatta, soprattutto considerato che il personaggio è vivo e vegeto, (presumibilmente sotto la custodia del dipartimento di polizia di San Francisco).

Ricordiamo che Ant-Man 3 non ha ancora una data di uscita ma è stato ufficialmente annunciato dai Marvel Studios, presumibilmente come capitolo della Fase 5. Nessun dettaglio sulla storia, che sarà scritta dallo sceneggiatore di Rick and Morty, ma secondo alcuni rumor Paul Rudd in persona avrebbe preparato una bozza che include anche il villain Modok. In passato lo stesso Payton Reed, che tornerà alla regia, aveva dichiarato che avrebbe voluto esplorare nuovamente il Regno Quantico e le sue infinite possibilità.

Quali sono le vostre aspettative per il film? I precedenti due capitoli vi erano piaciuti? Ditecelo nei commenti.