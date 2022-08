Ant-Man 3, il regista elogia il Kang di Jonathan Majors: e lo paragona a Marlon Brando!

In attesa di poterli vedere in azione nel primo trailer di Ant Man & The Wasp Quantumania, mostrato in esclusiva al Comic-Con di San Diego ma ancora inedito sul web, Jonathan Majors e il suo villain Kang sono stati oggetto di grandi complimenti da parte del regista del film, Peyton Reed.

In una recente intervista concessa al New York Times, infatti, il regista della trilogia di Ant-Man And The Wasp ha discusso il ruolo di Jonathan Majors nel suo nuovo film e a proposito dell'attore, che ha esordito nel Marvel Cinematic Universe durante l'ultimo episodio della prima stagione di Loki, non ha avuto altro che cose positive da dire. Anzi, nello specifico, ha addirittura paragonato Jonathan Majors a Marlon Brando: “Nel corso degli anni a Hollywood è diventato una sorta di cliché paragonare qualcuno a Marlon Brando, ma credo davvero che Jonathan abbia quel non so che di speciale. Sul set ha l'energia giusta e la presenza perfetta: di certo il nostro film ne ha beneficiato".

Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 del MCU, che a sua volta rappresenterà il secondo atto della Saga del Multiverso, e anche in base alla presenza di Kang il Conquistatore si presume che il cinecomix con Paul Rudd ed Evangeline Lilly finirà con l'essere molto connesso alle tematiche degli universi alternativi esplorate da titoli come Loki, What If, Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Non è ancora chiaro quando, se e in quale progetto MCU Jonathan Majors riprenderà il ruolo di Kang in futuro, ma certamente l'attore avrà un ruolo centrale in Avengers: The Kang Dynasty, che arriverà nella Fase 6 quando la Saga del Multiverso si starà avviando verso la sua conclusione.

Nel frattempo, vi ricordiamo che secondo Kevin Feige Ant Man 3 sarà un minicrossover al pari di Doctor Strange 2: la data d'uscita è fissata per il 17 febbraio 2023, quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!