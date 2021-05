Ant-Man 3, in Quantumania ci sarà una nuova misteriosa protagonista: i primi dettagli!

Secondo quanto trapelato recentemente dalla produzione di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo del franchise Marvel con protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly, i Marvel Studios sarebbero alla ricerca di un'altra giovanissima attrice da inserire nel cast della pellicola in un ruolo da protagonista. Tutti i dettagli di seguito!

I Marvel Studios sarebbero tuttora alla ricerca di un "major character" che dovrebbe unirsi al film che vedrà nuovamente alla regia Peyton Reed, finora regista di tutti e due i capitoli precedenti del franchise di Ant-Man. Questo personaggio deve ancora essere rivelato, ma si unirà certamente a quelli già noti di Hank Pym (Michael Douglas), Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer), e Cassie Lang (la new entry Kathryn Newton che sostituisce Emma Fuhrmann come figlia di Scott Lang).

Disney-Marvel è alla ricerca di un'attrice di età compresa tra i 9 e i 12 anni per interpretare una ragazzina di 10 anni che avrà un ruolo di rilievo nel film. La produzione cerca una ragazzina in grado di cantare, ballare e con spiccato talento comico. In pratica il corrispettivo in formato "tascabile" dello stesso Paul Rudd...

Il film, terzo episodio della saga con protagonista Paul Rudd, ha una data di uscita fissata al 17 febbraio 2023, con l'inizio delle riprese previsto per la fine di maggio e il nuovo titolo di lavorazione già svelato: rappresenterà la quarta apparizione di Evangeline Lilly nel Marvel Universe, dato che oltre ai due precedenti capitoli della saga Ant-Man e Ant-Man & The Wasp la nostra ha avuto un ruolo anche in Avengers: Endgame. Paul Rudd è apparso invece sia in Endgame che nel precedente Captain America: Civil War.

Quali sono le vostre aspettative per Ant-Man and the Wasp: Quantumania? Ditecelo nei commenti!