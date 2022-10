Ant-Man 3, quando arriverà il prossimo trailer? Parla il produttore

Ant-Man 3 si collegherà ad Avengers 5, questo è ormai certo, ma i fan del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di scoprirne di più su questo film che verrà rilasciato nelle sale cinematografiche il prossimo 17 febbraio.

Dopo il trailer di Ant-Man 3 diffuso nel corso del D23 in cui si scopre che Kang ha già ucciso gli Avengers nel Multiverso, in molti si domandano quando verrà rilasciata una nuova clip del film che come sempre ha per protagonista Paul Rudd.

A tal proposito il produttore Brian Gay ha discusso proprio dei tempi di uscita del film ammettendo di essere incredibilmente entusiasta di mostrare al pubblico nuovo materiale del film in autunno nel corso di questo autunno.

"Sapete, sono molto entusiasta di condividere questo progetto con voi ragazzi all'inizio del prossimo anno. Al momento, una cosa che mi è piaciuta di questo film è che abbiamo sempre scherzato sul fatto Ant-Man si fa piccolo, ma vi assicuro che questo film sarà grande. Siamo stati in grado di mostrare alcune cose al D23 e ne vedremo molte altre in autunno e ovviamente prima della premiere all'inizio del prossimo anno, ma vi assicuro che è divertente riavere tutta la famiglia riunita e vi assicuro che ci sarà una grande avventura che penso ci porterà in direzioni completamente diverse dai precedenti".

Insomma, dovremo pazientare ancora per poco.