Ant-Man 3: il punteggio del pubblico su Rotten Tomatoes è diversissimo dalla critica!

Da pochi giorni Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha fatto il suo debutto nelle sale italiane, dando ufficialmente inizio alla Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Ma il nuovo cinecomic diretto da Peyton Reed sembrerebbe non essere stato particolarmente apprezzato dalla critica, almeno secondo i dati raccolti da Rotten Tomatoes.

Al momento della stesura di questa notizia infatti il punteggio dato dai recensori alla pellicola si aggirerebbe intorno al 49%, a differenza invece di quello dato dagli spettatori, ovvero 84%. Naturalmente entrambe le valutazioni potrebbero subire delle variazioni, poiché nel corso dei prossimi giorni molte più persone potranno avere la possibilità di vedere il nuovo film targato Marvel Studios.

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania i super eroi Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) tornano per continuare le loro avventure come Ant-Man e The Wasp. Insieme ai genitori di Hope, Hank Pym (Michael Douglas) e Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), la famiglia si ritrova a esplorare il Regno Quantico, a interagire con nuove strane creature e a intraprendere un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. Jonathan Majors si unisce al cast nel ruolo di Kang. Peyton Reed torna alla regia, mentre Kevin Feige e Stephen Broussard sono i produttori.

In attesa di nuovi aggiornamenti vi lasciamo con il nostro approfondimento sulle 2 scene post-credit di Ant-Man 3.