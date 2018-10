Ant-Man 3: Peyton Reed spera di riprendere la sottotrama con Mitchell Carson in futuro

Quest'agosto in Italia ha debuttato nei cinema Ant-Man and the Wasp che, anche se sequel del primo film del 2015, era più una sorta di stand-alone che prendeva gli eventi di Captain America: Civil War come 'pretesto' per la trama.

Ed infatti la sottotrama lasciata aperta alla fine della prima pellicola uscita nel 2015, non è stata ripresa nel sequel. Stiamo parlando della trama che ha visto per protagonista Mitchell 'Mitch' Carson, interpretato da Martin Donovan, che alla fine del film ha rubato delle Particelle Pym.

In una nuova intervista, il filmaker Peyton Reed ha spiegato di voler riprendere quella sottotrama in futuro: "E' qualcosa di cui abbiamo parlato, perché è una cosa che è stata lasciata in sospeso dal primo film: ci sono alcune particelle provenienti dalla Cross Tech là fuori. Quindi ne abbiamo discusso e ci siamo chiesti se potevamo aggiungere quella sottotrama a questo sequel, ma non c'era proprio spazio. Ma quelle particelle sono ancora là fuori!".

Non solo, Reed svela che i piani per il personaggio erano altri sin dall'inizio ma che, alla fine, le sue sequenze sono state tagliate per un problemina dell'attore: "Abbiamo girato una cosina per il primo, che abbiamo finito per tagliare, era una scena con Mitchell Carson. Originariamente era coinvolto nell'implosione della Pym Tech ma sopravviveva ed era sfigurato. E alla fine c'era questa scena, con lui dietro un bancone dell'hotel, e qualcuno che lo portava via. L'abbiamo girato ma Martin Donovan aveva la sciatica! Aveva dei problemi alla schiena, dunque abbiamo finito per non utilizzarla".