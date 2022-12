Ant-Man 3, Peyton Reed sul personaggio di Bill Murray: 'Viene dal passato di Janet'

Non convochi uno come Bill Murray per farli interpretare un ruolo da poco: anche nelle sue comparse più scanzonate (vedi Zombieland), la star di Ghostbusters è sempre riuscita ad influire in maniera importante sullo svolgimento del film. È lecito, dunque, pensare che le cose staranno così anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Nel film che dovrebbe avere in serbo per noi rivelazioni oscure e difficili sull'universo Marvel, infatti, vedremo il nostro Bill in un ruolo non ancora meglio precisato: a fare un po' di chiarezza sulla cosa è arrivato in queste ore il regista Peyton Reed, che ci ha fornito un piccolo dettaglio sull'origine di questa misteriosa new entry.

"Bill Murray interpreta un personaggio che arriva dal passato di Janet van Dyne. È un ruolo cruciale. Uno dei grandi temi di questo film sono le cose che genitori e figli non si dicono, i segreti che vengono nascosti in famiglia. Nell'ultimo film, quando Hank e Hope salvano Janet, il personaggio di Evangeline Lilly pensa tipo: 'Oh, che bello, adesso mi riunirò con mia mamma, ci diremo tutto'. Ma cosa succede se l'altra persona, in questo caso Janet, alza un muro e magari non è a suo agio nel rivelare cose inerenti al suo passato? [...] Il passato trova sempre un modo per ripresentarsi, e il personaggio di Bill in questo film rappresenta proprio questo" sono state le parole di Reed.

Un dettaglio tutt'altro che irrilevante, questo rivelatoci dal regista, non trovate? Nell'attesa di saperne di più, intanto, diamo un primo sguardo al MODOK di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.