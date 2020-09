Ant-Man 3, per Peyton Reed sarà il capitolo più spettacolare del franchise

Nelle ultime settimane si è parlato molto del futuro dell'Universo Cinematografico Marvel, sia in relazione alla triste notizia della morte di Chadwick Boseman e agli sviluppi di Black Panther, sia in merito alla lavorazione del terzo capitolo di Ant-Man, che vedrà il ritorno alla regia di Peyton Reed, ormai sempre più consolidato alla Marvel.

Nel corso di una recente intervista concessa a The Jess Cagle Show su SiriusXM, Reed ha fornito ulteriori aggiornamenti circa la portata del suo Ant-Man 3: "Stiamo lavorando nonostante la pandemia e abbiamo delle cose davvero eccitanti in cantiere, ma ovviamente non vi posso parlare di nessuna di queste cose, secondo quanto stabilito dalla Marvel. Penso che il terzo film su Ant-Man sarà molto più spettacolare e molto più complesso dei primi due. Di sicuro sarà innovativo dal punto di vista visivo".

In precedenza, lo stesso Reed aveva confermato che nel terzo film di Ant-Man verrà dato ancora più spazio a The Wasp, personaggio che affianca il protagonista interpretato da Evengeline Lilly: "Sono una partnership, e lei è una parte molto, molto importante della coppia. È una cosa molto gratificante, anche perché immagino che tecnicamente siamo stati i primi in casa Marvel ad avere un'eroina direttamente nel titolo del film. Trovare quell'equilibrio è molto importante per me, soprattutto perché è un campo dove storicamente è stato occupato a lungo da soli uomini. Questo sta finalmente cambiando e si aprono prospettive fantastiche".

Di Ant-Man 3, che non è stato ancora annunciato ufficialmente e non ha quindi una data d'uscita confermata (ma potrebbe arrivare entro il 2023), sappiamo solo che Jeff Loveness di Rick and Morty sta scrivendo la sceneggiatura. Reed rivela: "Abbiamo concluso la storia. Non c'è ancora niente di ultimato o di ufficiale, ma stiamo lavorando con tranquillità. Stiamo affrontando la Pandemia così".