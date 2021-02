Ant-Man 3, Peyton Reed augura buon San Valentino con un post ispirato al film

Molti dei fan Marvel sono ansiosi di vedere Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo capitolo dell'MCU dedicato al personaggio di Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd). Scott e Hope van Dyne approfondiranno il loro legame romantico e visto che lo spirito dell'amore sarà al centro del film, Peyton Reed ha voluto festeggiare così San Valentino.

Bisognerà capire meglio di cosa tratterà Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che introdurrà la star di Lovecraft Country, Jonathan Majors, nel Marvel Cinematic Universe nei panni dell'iconico villain Kang il Conquistatore. La maniera in cui Kang verrà introdotto nella trama verrà rivelato soltanto più avanti.



La star di Ant-Man 2, Evangeline Lilly ha parlato di recente del suo ruolo all'interno dell'MCU e di come continuerà a modificarsi in futuro, spingendo Hope van Dyne in una nuova direzione, dichiarando di aver sempre cercato di uscire dallo stereotipo della donna combattiva e tosta:"Sono contraria a questa cosa, il che è davvero interessante perché all'inizio della mia carriera insistetti molto su questo aspetto. Volevo che Kate [il suo personaggio in Lost] fosse una tosta. Doveva stare al passo con gli uomini. Doveva essere capace e forte. E poi si è verificato questo cambiamento massiccio nell'industria. Improvvisamente questi personaggi erano ovunque. Presumo di essere una bastian contraria per natura perché pensai 'Aspetta un minuto... Siamo tutte così fragili, vulnerabili, piccole e tenere'. Mi dicevo 'Non dovremmo essere degli uomini con le tette'. Cosa significa essere una donna? La domanda su cosa significhi essere una donna è estremamente importante al giorno d'oggi. Quello che penso sia cruciale è che lo stiamo esplorando in questo momento attraverso le nostre storie" ha dichiarato Lilly.



Nel frattempo Kathryn Newton ha dichiarato che suo padre continua a chiedere spoiler sul film.