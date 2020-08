Ant-Man 3, Peyton Reed aggiorna sul cinecomic Marvel e annuncia: 'Più spazio a Wasp!'

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di Yahoo Movies, il regista di Ant-Man e Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed, ha avuto modo di condividere un aggiornamento interessante sull'annunciato Ant-Man 3, di cui sappiamo ancora molto poco se non che Jeff Loveness di Rick e Morty sta scrivendo la sceneggiatura.

Reed ha spiegato che sicuramente The Wasp riceverà lo stesso spazio del secondo capitolo, se non addirittura di più, qualcosa per dare senso al personaggio ora che Hope Van Dyne si sta affermando come una grande supereroina a pieno titolo.



Ha rivelato il regista: "Sono una partnership, e lei è una parte molto, molto importante della coppia. È una cosa molto gratificante, anche perché immagino che tecnicamente siamo stati i primi in casa Marvel ad avere un'eroina direttamente nel titolo del film. Trovare quell'equilibrio è molto importante per me, soprattutto perché è un campo dove storicamente è stato occupato a lungo da soli uomini. Questo sta finalmente cambiando e si aprono prospettive fantastiche".



Per quanto riguarda infine lo stato attuale di lavorazione, Reed rivela: "Abbiamo concluso la storia. Non c'è ancora niente di ultimato o di ufficiale, ma stiamo lavorando con tranquillità. Stiamo affrontando la Pandemia così".



Cosa ne pensate? Vi lasciamo alla recensione di Ant-Man and the Wasp.