Ant-Man 3, Paul Rudd svela perchè Scott si trova in due posti allo stesso tempo in Endgame

Ant-Man and The Wasp: Quantumania continua a manicare milioni al botteghino conquistando il pubblico di tutto il mondo. Paul Rudd, come al solito, continua a rendersi protagonista di una perfetta campagna marketing nel quale ha svelato quanto in Endgame Scott si trovi in due posti contemporaneamente.

La risposta dell'attore è arrivata dopo che, durante una intervista alla BBC, è stato sollevato un dubbio su una possibile discrepanza presente in Avengers: Endgame che, ipoteticamente, mostrerebbe Scott in due posti allo stesso tempo. La scena in questione si trova nel combattimento finale e mostra Ant-Man e Wasp intenti a cercare di riparare il famigerato "camioncino Quantico". Nell'inquadratura successiva, invece, Scott è in forma gigante intento a combattere con il resto della squadra. Insomma, una soluzione di montaggio che ha provocato qualche dubbio.

Mentre Ant-Man 3 è partito bene al botteghino USA, Paul Rudd ha continuato a discutere di questo singolare "errore" (se vogliamo chiamarlo tale). "Beh sai, quando vedrai questo nuovo film di Ant-Man , vedrai che c'è un momento in cui c'è più di un Ant-Man e forse è una cosa simile" ha detto l'attore. Quello a cui si riferisce è un passaggio chiave del film riguardante il recupero di un nucleo energetico fondamentale per Kang per portare a compimento i suoi piani. Nel svolgere questa missione Scott si trova invischiato in una particolare situazione che coinvolge moltissime versioni di se stesso.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania segna l'esordio definitivo di Kang, main villain delle nuove fasi del Marvel Cinematic Universe. Raccontato il suo primo incontro con i vertici della casa di produzione Jonathan Majors ha raccontato di essersene quasi andato al primo meeting con la Marvel. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!