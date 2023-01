Ant-Man 3, Paul Rudd svela quale film MCU ha influenzato maggiormente la pellicola!

Ant-Man and The Wasp: Quantumania alzerà il livello visivo delle pellicole dell'MCU. Colorato e divertente, il film si è sicuramente ispirato ad uno stile dinamico già presente in qualche pellicola del Marvel Cinematic Universe. Paul Rudd ha svelato quale, secondo lui, sia il predecessore del film.

"Ho continuato a pensare a Thor: Ragnarok, dove era come, 'Whoa, non possiamo credere che questo sia il terzo film, sembra così diverso.' C'era qualcosa di attraente nel fare l'inaspettato" ha raccontato l'attore, svelando come Quantumania abbia come obiettivo rompere gli schemi, un pò come Ragnarok ha fatto con la saga di Thor indirizzando quello che è stato il percorso successivo del personaggio. Nonostante da molti questo cambiamento non sia stato recepito in maniera positiva, non si può non dire che il terzo capitolo di Thor sia stato capace di cambiare totalmente tono all'eroe.

Nonostante tanti teaser e trailer, ai fan rimane il dubbio su una possibile morte di Scott Lang in Ant-man 3. La Marvel negli ultimi anni ci ha abituato a grandi addii capaci di spezzare il cuore di tutti gli amanti di questo universo. La speranza è che non puntino a questo anche con Scott personaggio che, per moltissimi, avrebbe ancora tanto da dire.

Oltre a parlare dei film a cui la pellicola si è ispirata, Paul Rudd ha rivelato la presenza di incredibili easter egg in Ant-Man 3. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!