Ant-Man 3, Paul Rudd è Scott Lang in queste foto dal set del sequel Marvel

Le riprese di Ant-Man 3 sono terminate ormai da diversi mesi, ma solamente negli ultimi giorni sono iniziate a trapelare le prime foto di Paul Rudd sul set del film Marvel.

Uno dei più interessanti progetti del Marvel Cinematic Universe dei prossimi anni è senz'altro Ant-Man and The Wasp: Quantumania, non solo perché scopriremo dopo tempo come proseguono le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, ma anche per via delle nuove aggiunte al cast (da Jonathan Majors a.k.a. Kang il Conquistatore al misterioso villain interpretato da Bill Murray) e delle implicazioni che eventuali risvolti di trama potrebbero avere per il Multiverso Marvel.

Intanto, però, dovevamo ancora vedere foto dal set del film di Peyton Reed, nonostante lo stesso regista lo scorso novembre avesse annunciato la fine dei lavori, lasciando spazio alla post-produzione del film.

Oggi, tuttavia, sono comparsi online degli scatti che ritraggono proprio lo Scott Lang di Paul Rudd.

"Sono state diffuse le prime foto dal set con Paul Rudd mentre girava Ant-Man and the Wasp: #Quantumani a San Francisco" si legge nella caption del tweet che trovate anche in calce alla notizia.

L'uscita nelle sale di Ant-Man and The Wasp: Quantumania è attualmente prevista per il mese di luglio 2023.

E voi, quanto hype avete per il film? Fateci sapere nei commenti.