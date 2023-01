Ant-Man 3, Paul Rudd rivela: "Ci saranno degli easter eggs DAVVERO speciali"

Molti sapranno già che il MCU è rinomato per i suoi numerosi easter eggs. Anche nel terzo capitolo di Ant-Man, a quanto pare, non ne mancheranno, anzi: Paul Rudd ha rivelato che ce ne saranno alcuni DAVVERO imperdibili.

In una recente intervista per Fandango, il cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha rivelato alcune anticipazioni riguardo al terzo capitolo della saga. Tra queste, anche la presenza di easter eggs... e che easter eggs!

Nello specifico, è proprio il nostro Ant-Man a rivelarlo: "Per chi conoscesse gli easter eggs, ne abbiamo alcuni davvero speciali nel film. Alcuni DAVVERO speciali". L'attore non è però entrato nel dettaglio: "Non vi dirò chiaramente quali sono. Ma quelli che verrano scovati...fidatevi, saranno da 30 e Lode".

Intanto arriva la notizia della distribuzione di Ant Man e Black Panther 2 anche in Cina, così diventando i primi due film Marvel a raggiungere lo Stato Orientale dal 2019 con Spiderman: Far From Home.

Con Quantumania si assisterà alla nascita e allo stagliarsi di una nuova dinastia, la dinastia Kang. Ne sarà il "portavoce" Jonathan Majors, che interpreterà Kang il Conquistatore, un villain che darà molto filo da torcere ai nostri protagonisti. L'attore ha inoltre affermato di esseri ispirato ad Alessandro Magno per Kang.