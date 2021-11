Ant-Man 3, Paul Rudd risponde all'ingresso di Bill Murray nel cast di Quantumania

Il mese scorso è stato annunciato che Bill Murray farà parte del cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film su Scott Lang/Ant-Man nel Marvel Cinematic Universe. Paul Rudd ha partecipato al red carpet di Ghostbusters: Legacy proprio insieme a Murray e alla star Marvel è stato chiesto dell'ingresso nel cast del collega.

In realtà Paul Rudd è stato piuttosto vago nella risposta:"Oh, ho sentito parlare di questa voce, ma è una voce" ha dichiarato a Entertainment Weekly "Voglio dire, penso che forse, sai, hanno incrociato i flussi e hanno pensato a questo" ha dichiarato l'attore, scherzando sulla partecipazione di entrambi al terzo film di Ghostbusters.



A domanda diretta, Rudd è stato molto evasivo, affermando che 'Bill Murray può fare tutto'. In una recente intervista lo stesso Bill Murray aveva confermato di aver concluso da poco un progetto Marvel ma di non poter entrare nei dettagli.

"Di recente ho girato un film Marvel. Probabilmente non te lo dirò ma non importa. In ogni caso alcune persone sono rimaste piuttosto sorprese del motivo per cui ho deciso per un progetto del genere. Ma per me la cosa era abbastanza chiara: ho conosciuto il regista e mi piaceva davvero molto".



Bill Murray nell'MCU è un evento piuttosto raro, visto che lo stesso attore ha dichiarato di non essere generalmente interessato agli adattamenti cinematografici dei fumetti.



In ogni caso Bill Murray non è autorizzato a parlarne e quindi dovremo attendere ancora un po' di tempo per saperne di più sul suo ruolo.