Ant-Man 3, Paul Rudd ricorda: 'Girare una scena è stato disgustoso, era tutto letame'

Vivere un set del Marvel Cinematic Universe dev'essere un'esperienza a dir poco eccitante anche per chi, come Paul Rudd, ci ha ormai fatto l'abitudine: non sempre è tutt'oro ciò che luccica, però, almeno stando a quanto raccontatoci in queste ore proprio dal nostro Scott Lang su Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Dopo essere apparso con Hope e Kang nella nuova clip del film Marvel, Paul Rudd ci ha infatti descritto la situazione vissuta durante le riprese di una delle prime scene ambientate nel Regno Quantico... E a dirla tutta ci è sembrato tutt'altro che uno scenario da sogno!

"Ovviamente c'è la CGI, ma molta roba è artigianale. Quindi abbiamo creato un intero set in cui ci sono questi edifici enormi, ed è una scena davvero strana. È tipo un pianeta, è molto strano ed è interamente ricoperto di rifiuti, sembrava davvero di essere nel Regno Quantico" ha spiegato l'attore di Scott Lang.

Rudd ha proseguito: "E sui rifiuti hanno fatto davvero un ottimo lavoro, ma non avevano realizzato che si trattasse perlopiù di letame, quindi mentre giravamo è stato orribile. Siamo arrivati al punto in cui hanno capito: 'Oh, oh, dobbiamo fare qualcosa per questo problema perché puzza così tanto che non possiamo più lavorare qui'. Se il film dovesse essere come la roba su cui abbiamo camminato allora siamo nei guai!"

Speriamo vivamente che il film di Peyton Reed prenda le distanze, qualitativamente parlando, dal materiale utilizzato sul set! Avventure di Ant-Man a parte, intanto, recentemente Paul Rudd ha parlato del segreto della sua eterna giovinezza.