Ant-Man 3, Paul Rudd pazzo di Jonathan Majors: 'Il suo Kang sarà incredibile'

Dopo le dichiarazioni di Evangeline Lilly su Ant-Man & The Wasp: Quantumania, tocca al protagonista Paul Rudd anticipare l'attesissimo nuovo capitolo della popolare saga stand-alone del Marvel Cinematic Universe.

In un'intervista con Variety, mentre promuoveva il nuovo capitolo della saga di Ghostbusters, Paul Rudd ha elogiato il ruolo di Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, personaggio che ha esordito nel MCU durante la serie tv Loki (per lo meno, in una sua versione alternativa). L'interprete di Scott Lang ha dichiarato che in questi anni è stato un grande fan delle altre prove attoriali di Jonathan Majors e si è detto entusiasta di ciò che l'attore sta facendo con il personaggio di Kang. L'attore ha inoltre sostenuto che una delle sue passioni è portare nuovi attori nel franchise Marvel poiché l'entusiasmo delle new entry è sempre palpabile, riferendosi anche alla nuova arrivata Kathryn Newton, che interpreterà il ruolo di Cassie Lang adulta.

“Ho amato tutto ciò che Jonathan ha fatto finora, e sto assistendo in prima persona a quello che sta facendo in questo nuovo film, e posso dire di esserne sbalordito. È davvero divertente portare nuove persone in questo grande pazzo ovile perché l'entusiasmo che hanno è palpabile".

Le riprese principali di Ant-Man and the Wasp: Quantumania sono iniziate il 26 luglio 2021, due settimane dopo che il finale di stagione di Loki è andato in onda su Disney+, con Majors che è stato scelto come interprete di Kang sia dal regista di Ant-Man Peyton Reed che dalla regista di Loki Kate Herron: He Who Remains ha stuzzicato quanto siano più pericolose le sue altre varianti, suggerendo al pubblico che la performance di Jonathan Major nei panni (effettivi) di Kang il Conquistatore sarà molto diversa e probabilmente più minacciosa di quella che il pubblico ha visto in Loki. A tal proposito, ecco che cosa ha detto Jonathan Majors su Ant-Man 3.

Ricordiamo che la data d'uscita di Ant-Man & The Wasp: Quantumania è stata fissata per il 17 febbraio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.