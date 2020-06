Ant-Man 3, Paul Rudd:'Non so quello che accadrà dopo questa pandemia'

Peyton Reed dirigerà il terzo film su Ant-Man e prima della pandemia di Coronavirus che ha provocato un'emergenza sanitaria globale, Michael Douglas aveva anticipato che sarebbero arrivate notizie in merito al film. Ora qualche mistero in più è da mettere in conto perchè lo stesso Paul Rudd non ha idea di quello che accadrà.

Durante un'intervista con Variety, Chris Evans ha chiesto a Paul Rudd cosa stia per accadere riguardo Ant-Man 3 e se la produzione fosse stata confermata:"Quella è l'idea. Non so cosa dovrei dire o non dire ma con questa quarantena chi può dire di sapere qualcosa ora?" ha risposto Rudd.

Tra le notizie trapelate vi è quella che Paul Rudd ha partecipato alla stesura di una bozza dello script di Ant-Man 3, con le voci che vorrebbero MODOK come villain nel film, pronto anche per eventuali sequel.



Se tutto dovesse tornare ben presto alla normalità è possibile che Ant-Man 3 possa iniziare la produzione il prossimo anno, con un'uscita nelle sale prevista per il 2023.

Paul Rudd ha ricordato come la gente lo prendesse in giro per il ruolo di Ant-Man, da quando è entrato nell'MCU. Per l'attore il ruolo ha rappresentato una vera e propria svolta nella carriera. Fino a quel momento, Paul Rudd era noto soprattutto per la sua prolifica carriera soprattutto in commedie comiche.

Grazie al personaggio di Ant-Man è riuscito a trovare un ruolo che in qualche modo lo rendesse un'importante icona del Marvel Cinematic Universe.

Qualche settimana fa Michael Douglas ha confermato grosse novità per i fan del franchise.