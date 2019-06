Ant-Man 3: Paul Rudd non ha idea se e quando verrà realizzato il film

Nonostante Ant-Man & The Wasp sia stato un discreto successo per i Marvel Studios e soprattutto Paul Rudd abbia letteralmente brillato in Avengers: Endgame, l'attore non ha idea se e quando verrà messo in produzione un eventuale Ant-Man 3.

La star del MCU è stato intervistato per la promozione di uno spot della Pepsi diretto da Taika Waititi, acclamato regista di Thor: Ragnarok e di un probabile futuro Thor 4. Durante l'intervista si è parlato del futuro della saga di Ant-Man, e Rudd ha spiegato:

"Non lo so, devo ammetterlo. Prima che accada c'è bisogno che i migliori inizino a lavorarci".

Gli attori, per quanto riguarda il lavoro con i Marvel Studios, di solito tendono ad essere gli ultimi a sapere quando saranno nuovamente necessari, quindi queste parole non dovrebbe essere necessariamente prese con negatività. Al di là del fatto che il film è fra i leak della Fase 4 del MCU, sarebbe piuttosto strano che i Marvel Studios decidano di interrompere la storia di Scott Lang e famiglia, proprio ora che Endgame ha posto le basi per l'arrivo di Stature, ossia Cassie Lang, la figlia di Scott.

Una cosa sulla quale però Rudd è stato categorico è il ritorno del regista della saga, Peyton Reed: "Mi sono divertito tantissimo a lavorare con Taika per questo spot, ma Peyton è il mio uomo!"

Ant-Man & The Wasp, sebbene molto lontano dai numeri di altri capitoli del MCU, ha comunque fatto benissimo (dove con 'benissimo' intendiamo nella 'media degli altri franchise che non sono MCU') con $622 milioni a fronte di un budget (non confermato ufficialmente) che dovrebbe attestarsi fra i $150 e i $190 milioni.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo al ritorno di Taika Waititi in Thor 4.



Qui sotto, se volete, potete gustarvi lo spot televisivo in questione, che vanta anche la partecipazione di Michael Peña.