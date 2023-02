Ant-Man 3, Paul Rudd su Jonathan Majors: 'Quando è arrivato lui il ritmo è cambiato'

Ci sono elementi che, in un film, sono in grado di sovvertire completamente la situazione: l'arrivo di Jonathan Majors nel Marvel Cinematic Universe è stato uno di questi, almeno stando a quanto raccontato da Paul Rudd circa l'enorme impatto avuto dall'attore di Kang sui ritmi di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Mentre Majors stesso definisce Kang come la più grande minaccia dell'MCU, Rudd spiega infatti: "Sono felice di aver avuto l'opportunità di prender parte, come Ant-Man, al film che introduce Kang... Kang non è uno scherzo. [...] Ho ripensato ai momenti sul set, ad alcune delle prime scene, la prima volta che ho sentito Jonathan parlare come Kang. Quando giri una scena entri in quel ritmo, è il terzo film, ormai pensi di conoscere il personaggio".

L'attore prosegue: "Pensavo di conoscere i ritmi di Scott Lang, i ritmi della famiglia. Ma quando è arrivato Jonathan i ritmi sono cambiati. I battiti hanno rallentato, è diventato tutto più misurato. Per me, da attore, è stato molto interessante. È stato tipo: 'Oh, il tempo di questa scena è tenuto completamente da Kang'. Ha fatto sì che l'intero film risultasse minaccioso e diverso, è stato davvero bello". Curiosi? Basta pazientare ancora pochi giorni! A tal proposito, ecco quante scene post-credit dovrebbero esserci in Ant-Man 3.