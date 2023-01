Ant-Man 3, parla il produttore: 'Avrà un ruolo fondamentale nel futuro dell'MCU'

Il personaggio di Ant-Man, nella storia dell'MCU ha sempre proposto avventure più "piccole", rispetto agli altri personaggi. Fondamentali ma, allo stesso tempo, meno culminanti per quanto riguarda l'insieme. Un dei produttori di Quantumania ha svelato quanto il film avrà un ruolo nel futuro dell'MCU.

A parlare è stato Stephen Broussard, uno dei principali produttori della saga di Ant-Man, che ha paragonato questo terzo capitolo, a livello di importanza nella narrativa generale, a film come The Winter Soldier e Civil War. Insomma, pellicole particolarmente impattanti nelle vicende del Marvel Cinematic Universe, in particolare la seconda. "Parliamo di film come The Winter Soldier, in cui si è vista la caduta dello SHIELD e tutto l'MCU l'ha subita" ha spiegato.

Il nuovo trailer di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sembra svelare a pieno la portata del film. Nella pellicola, infatti, ci verrà presentato per la prima volta il Kang di Jonathan Majors e la nascita di una ipotetica "dinastia" che potrebbe ovviamente portare ad Avengers Kang Dinasty. "Captain America: Civil War è stato un altro film in cui si vedevano eroi divisi (...): sembrava davvero che il futuro dell'MCU sarebbe stato definito dall'azione di quel film. Ci è piaciuta molto l'idea di rendere questo film di Ant-Man importante e parte integrante del MCU in futuro" ha concluso Broussard.

In Ant Man 3 vedremo diversi villain iconici dell'universo Marvel. In particolare il concept artist di MODOK ha festeggiato l'uscita del trailer celebrando l'arrivo del personaggio sul grande schermo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!