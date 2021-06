Ant-Man 3, Michelle Pfeiffer si rilassa con la figlia prima di tornare in scena

Il Marvel Cinematic Universe non si ferma: mentre Black Widow si appresta a far tornare in sala i nostri supereroi preferiti dopo un anno di stop forzato, le riprese di film come Ant-Man and the Wasp: Quantumania ci assicurano che anche nei prossimi anni ci saranno gli Avengers ad accoglierci in sala.

Ad annunciare l'avvio dei lavori su Ant-Man 3 è stato proprio Paul Rudd tramite social qualche giorno fa: Scott Lang e soci sono dunque pronti a tornare in azione e non fa certo eccezione la Janet van Dyne di Michelle Pfeiffer, con l'attrice che già nei giorni scorsi ha mostrato tutto il suo entusiasmo per il ritorno sul set.

Proprio l'ex-Catwoman si è dunque mostrata in queste ore in compagnia della figlia: "In giro per la città con la mia bambina" scrive Pfeiffer su Instagram a corredo di un post in cui si mostra con la figlia Claudia Rose Pfeiffer, probabilmente in un momento di pausa tra un ciak e l'altro di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Un momento di relax sicuramente meritato, visto l'impegno che i nostri stanno profondendo nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe: a riprova di quanto diciamo, date uno sguardo agli allenamenti di Evangeline Lilly in vista di Ant-Man 3.