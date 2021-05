Ant-Man 3, Michelle Pfeiffer si allena su Instagram: 'Janet si farà trovare pronta'

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe si accinge a entrare nel vivo con i film in uscita nei prossimi anni, tra cui quell'Ant-Man and the Wasp: Quantumania che vedrà il ritorno in pompa magna di Scott Lang e soci. Ma cosa stanno facendo i nostri eroi per mettersi in forma in vista del via ai lavori?

Recentemente abbiamo visto Evangeline Lilly allenarsi in spiaggia per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ma in queste ore un'altra grande protagonista del film ha voluto darci prova del suo impegno tramite social: stiamo parlando di Michelle Pfeiffer, che nel nuovo capitolo della saga tornerà a vestire i panni della sua Janet Van Dyne.

L'ex-Catwoman ha dunque postato su Instagram un video che la vede nel pieno di una sessione di tapis roulant a ritmi, ci sembra, anche piuttosto sostenuti. "Janet Van Dyne si farà trovare pronta" scrive l'attrice e noi, in tutta onestà, non abbiamo alcun dubbio al riguardo! Da notare, tra i commenti, l'incoraggiamento di Evangeline Lilly: "Vai mamma!" scrive l'attrice di Hope Van Dyne.

Quali sono le vostre aspettative per questo ritorno nel reame quantico? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Micheal Douglas ci ha svelato la data dell'inizio delle riprese di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.