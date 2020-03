Ant-Man 3, Michael Peña parla del lavoro in casa Marvel e apre a Disney+

Parlando con ComicBookMovie nel corso di un'intervista esclusiva, l'attore Michael Peña ha anticipato il futuro del suo personaggio Luis nella saga del Marvel Cinematic Universe e dell'eventuale ritorno in Ant-Man 3.

"Per tutto il secondo film ho chiesto di avere un costume con dei poteri anche minimi, ma mi hanno detto di no. Ho chiesto un costume senza poteri, zero assoluto, e mi hanno detto ancora di no. Non sai mai cosa può succedere con quei ragazzi. La maggior parte degli attori non sa cosa succederà e cosa non succederà in questi film. Se lo sapessi, saremmo tutti Kevin Feiges."

L'attore si è detto anche tranquillo con l'idea di non aver partecipato ad Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"No, sono abbastanza contento di dove mi trovo ora. Ai tempi di Ant-Man, quello originale, in cui nessuno aveva davvero mai sentito parlare di quel personaggio, mi sono sentito molto soddisfatto dall'aver avuto modo di creare, insieme all'aiuto della Marvel, un personaggio che mi è davvero piaciuto interpretare. Anche quello è stato davvero difficile perché normalmente non parlo così velocemente o con quell'accento acuto, quindi è stata una vera sfida."

Infine, qualche parola sull'eventualità di apparire in futuro nei progetti Marvel Studios-Disney+:

"Non lo so. Non ne ho idea, ma vorrei continuare a fare i film. Penso che stiano facendo otto episodi per ciascuna serie, no? Sarebbe diverso. Sulla rete televisiva, vanno con ventidue episodi ed è un lavoro di una settimana e mezza per ciascuno, che è molto diverso dalle solite quattro settimane. Per quattro settimane, stai facendo due episodi in un mese ma non è come passare due settimane a fare un episodio poiché hai due diverse troupe che girano allo stesso tempo, quindi, in sostanza, stai facendo un episodio al mese e questa è una grossa differenza. Puoi passare molto tempo con quelle 120 pagine. Ho fatto End of Watch in 22 giorni, che è poco meno di quattro settimane ed ero abbastanza contento di quel film."

Ant-Man 3 sarà girato nel Regno Unito e dovrebbe includere anche Michael Douglas.