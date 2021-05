Ant-Man 3, Michael Douglas rivela quando inizieranno le riprese del film Marvel

Mentre Evangeline Lilly prosegue il suo allenamento per Ant-Man 3, l'altra star del franchise Michael Douglas ha rilasciato un'intervista in cui ha rivelato quando volerà a Londra per le riprese del nuovo film incentrato sul supereroe du Paul Rudd.

Dopo aver affermato che le pellicole Marvel rientrano tra i lavori che più lo hanno divertito nel corso della sua carriera, infatti, l'interprete di Hank Pym ha anticipato Ant-Man and the Wasp: Quantumania entrerà in produzione a luglio: "Lì sei solo una piccolo componente, ma hai intorno degli incredibili effetti speciali e i green screen. E passi metà del tempo a mettere punti sul tuo viso. È un modo completamente diverso di fare film. Non avevo mai partecipato a film con effetti speciali prima, né avevo lavorato con alcun tipo di green screen. Paul Rudd è meraviglioso, Evangeline è fantastica, e così anche tutti gli altri protagonisti. Mi sono divertito molto. Ora stiamo per iniziare il terzo. Andremo a Londra a luglio per fare Ant-Man 3."

Come confermato di recente dal trailer di presentazione della Fase 4 del MCU, la nuova avventura di Ant-Man e Wasp debutterà nelle sale il 17 febbraio 2023. Alla regia troveremo ancora una volta Peyton Reed, mentre per conoscere i primi dettagli sulla trama probabilmente ci sarà da attendere ancora diverso tempo.