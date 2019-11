Ant-man 3: Michael Douglas, il suo futuro nel MCU e il probabile inizio delle riprese

Tra le star di Hollywood che hanno prestato il volto ai personaggi del MCU c'è anche Michael Douglas, che debutta sul set Marvel nel 2015 interpretando Henry Pym, entomologo ed x agente dello S.H.I.E.L.D. nonché primo Ant-Man. Sarà lui a passare il testimone a Scott Lang (Paul Rudd). L'attore sarà anche nel sequel Ant-Man 3 appena confermato.

In un'intervista al giornale Collider, Douglas racconta dei sui prossimi ruoli nell'Universo Marvel: l'attore, oltre a tornare al fianco di Rudd nel terzo capitolo, sarà anche nella serie What If..., presto in streaming su Disney+, in uscita il 12 novembre.

Come ci si sente ad essere parte di Avengers:Endgame, il film con i più alti incassi di sempre? Quale sarà il tuo ruolo come Henry Pym in What if...? Queste le domande poste durante l'intervista e Douglas sembra essere completamente colto alla sprovvista dalla seconda: "Non ne ho la minima idea! Sono venuti da me, mi hanno chiesto se ero interessato alla parte ed io ho subito formato. Diciamo solo che se avete visto i precedenti [Ant-Man] forse riuscirete a trovarmi sullo schermo. Adoro lavorare con la Marvel e l'universo che hanno creato è spettacolare. Non vedo l'ora d'iniziare le riprese di Ant-man 3 nel gennaio 2021 e...". STOP! Fermi tutti!

Gennaio 2021? Il gennaio tra poco più di un anno? L'intervista sembrava vertere su tutt'altro tema, ma ecco che, all'improvviso, potrebbe essere balzata fuori la data d'inizio delle riprese di Ant-Man 3.

Rumor già suggerivano che il progetto sarebbe potuto partire in quel periodo, e, sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora dichiarato nulla in merito, Douglas potrebbe averci dato qualche indizio in più.

È ancora presto per parlare, ma il nuovo capitolo potrebbe essere più vicino di quanto crediamo. Per sapere cos'altro prevede il futuro dell'attore, vi suggeriamo l'altra metà dell'intervista a Michael Douglas.