Ant-Man 3, Michael Douglas condivide un aggiornamento sull'inizio delle riprese

L'attore di Ant-Man and The Wasp: Quantumania Michael Douglas ci dà un piccolo aggiornamento sui lavori del terzo capitolo della saga con protagonista Paul Rudd.

Di recente era stata l'altra coniuge Pym, Janet Van Dyne a.k.a. Michelle Pfeiffer, a informarci sull'uscita nelle sale di Ant-Man 3, e questa volta tocca all'interprete di Hank toglierci un'ulteriore curiosità sul film.

In un nuovo video condiviso dall'account Ant-Man News su Twitter, Michael Douglas ci fa sapere che le riprese della pellicola non dovrebbero tardare molto ad iniziare.

"Per quanto riguarda il nuovo film di Ant-Man inizieremo a girare quest'anno" afferma, spiegando che non può non essere così vago perché "Sono sempre soggetto a questa severissima segretezza sulle informazioni che posso condividere. Come ho già detto altre volte, ho il costante timore di venir colpito con uno di quei piccoli dardi avvelenati se spiffero troppe cose su Ant-Man. Ma per quel che ne so, inizieremo a filmare quest'anno".

Considerando l'arrivo di Ant-Man and The Wasp: Quantumania sul grande schermo attualmente programmato per il 2022, non rappresenterebbe effettivamente una grande novità il fatto che le riprese inizino nel 2021, ma dopotutto non sappiamo neanche in quale parte dell'anno potremo vedere il film, quindi ogni aggiornamento è gradito, non trovate?