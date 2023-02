Ant-Man 3, Michael Douglas ammette: 'L'MCU sta diventando davvero complicato'

Michael Douglas non sembra aver intenzione di mollare il Marvel Cinematic Universe: pur ammettendo di sapere ben poco degli universi cartacei da cui i film del franchise sono tratti, l'attore resta saldo nel ruolo di Hank Pym. Ant-Man and the Wasp: Quantumania, però, potrebbe averlo messo in difficoltà soprattutto a causa di Kang.

Dopo le parole di Jonathan Majors sul suo quasi forfait al primo incontro con Marvel, a dire la sua sul film è arrivato infatti proprio l'attore di Wall Street, che non ha fatto mistero di aver avuto bisogno di chiedere qualche spiegazione in più quando si è trattato di cominciare ad affrontare il discorso multiverso.

"Non sapevo nulla di questo universo e ancora oggi mi trovo a dover chiedere spiegazioni con molta calma, perché non voglio sembrare un idiota. Ora sta diventando tutto davvero complicato a causa di Kang, il nostro villain in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che farà parte di un bel po' dei prossimi film Marvel" sono state le parole di Douglas.

Vi trovate d'accordo con l'attore di Hank Pym? State trovando difficoltà nell'interfacciarvi con multiversi, regni quantici e quant'altro? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, Ant-Man and the Wasp: Quantumania potrebbe aver gettato le basi per un Civil War 2.