Ant-Man 3, il merchandising svela il nome da supereroina di Cassie nel film MCU

Ant-Man and the Wasp: Quantumania sarà uno dei titoli di punta del 2023 nell'MCU e l'imminente arrivo del film nelle sale ha chiaramente aumentato in maniera esponenziale il materiale del merchandising che invaderà il mercato nelle prossime settimane. Tra i prodotti Disney sul film si può notare un dettaglio su Cassie.

Da tempo si vocifera che il personaggio interpretato da Kathryn Newton avrà un nome particolare da supereroina nel terzo capitolo della saga su Scott Lang.

Le immagini pubblicate sui social nelle ultime ore tuttavia mostrano che anche in quella versione Cassie si chiamerà... semplicemente Cassie.



Nei fumetti il personaggio viene chiamato Stature o Stinger mentre nel film non dovrebbe cambiare nome, in base a quanto mostrato nelle immagini su Twitter che trovate in calce alla news.

Una differenza sostanziale rispetto a Scott Lang (Paul Rudd) che diventa Ant-Man e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) che diventa Wasp.

Peyton Reed ha dichiarato che nel film Cassie Lang avrebbe compiuto 18 anni, in relazione ai vari salti temporali compiuti Ant-Man and the Wasp e Avengers: Endgame. Anche Bill Murray sarà in Ant-Man 3.



Dopo gli eventi di Endgame, Scott Lang e Hope van Dyne insieme alla figlia di Scott, Cassie, e ai genitori di Hope, Hank e Janet, si trovano intrappolati per caso nel regno quantico e sono costretti ad affrontare un nuovo nemico: Kang il Conquistatore.



Ecco la data d'uscita del trailer di Ant-Man 3.