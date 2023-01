Ant Man 3, una melma come traduttore universale? Nella Marvel tutto è possibile!

In una recente intervista per Fandango, il cast di Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha rivelato alcune anticipazioni riguardo al terzo capitolo della saga. Tra le dichiarazioni di nuovi Easter Eggs di Paul Rudd e numerose altre previsioni, Kathryn Newton ha spiegato e introdotto quella "melma" e la sua importanza nel sequel.

"Quando arrivi bisogna bere della melma, e poi puoi andare d'accordo e parlare con tutti (anche gli alieni)", rivela l'attrice. Dunque, una volta arrivati nel Reame Quantico bisognerà attraversare questo 'rituale' di passaggio e bere questa sostanza melmosa.

"E' una bevanda. Noi abbiamo 7-11, loro questa 'goo' [melma]. Penso che fosse buona, e poi se la bevi puoi capire il linguaggio di tutti", aggiunge l'attrice. Una bevanda che ha funzione di traduttore universale? La Marvel la ha.

Nel terzo capitolo della saga la famiglia Lang si ritroverà nel Reame Quantico, popolato da strane creature e alieni, il cui linguaggio, senza un tale traduttore universale, sarebbe pressoché incomprensibile. La Newton interpreterà la figlia di Scott Lang, Cassie Lang. Nell'intervista (che potrete trovare nella nostra news) di nostro interesse, l'attrice ha anche esplorato il suo personaggio nel dettaglio e l'ha descritto minuziosamente in tutti i suoi pregi e difetti.

Il nuovo film distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, arriverà al cinema il 15 Febbraio 2023. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro approfondimento di Ant Man 3.