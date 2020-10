Ant-Man 3, la Marvel ha già presentato i nuovi poteri della Wasp originale

Nel secondo capitolo del franchise dedicato ad Ant-Man, ovvero Ant-Man and the Wasp, abbiamo potuto fare la conoscenza del personaggio di Janet Van Dyne, moglie di Hank Pym e Wasp originale, salvatadal marito dopo anni trascorsi nei meandri del Regno Quantico, regno rivelatosi poi essenziale nell'economia della storia di Avengers: Endgame.

Per Ant-Man 3 è quindi lecito attendersi un'evoluzione di quel mondo e il ritorno di Michelle Pfeiffer nel ruolo, pronta a spiegare a Scott Lang i segreti del Regno Quantico, una realtà dove "ogni concetto di tempo e spazio diventano irrilevanti visto che si rimpicciolisce per l'eternità". Tuttavia, il tempo trascorso in quel regno non ha lasciato intatta Janet, che ne è uscita profondamente cambiata. Nel libro The Wakanda Files scopriamo che si tratta di cambiamenti permanenti.

"Devo sicuramente rimettermi al passo. Il mondo è un posto completamente cambiato. E così anch'io. Parte di questo è stato adattamento, parte evoluzione. Adesso sono improvvisamente capace di fare ciò che prima non potevo. Sono direttamente connessa al mondo quantico come se ogni molecola del mio corpo continuasse a esistere in molti altri posti allo stesso tempo. Credo sia per questo che riuscivo a percepire il dolore di Ghost. Non sicura di come, ma ero in grado di riportarla completamente alla nostra realtà. Forse sono facoltà ereditate dalle particelle del Regno Quantico? E' come se vi fossi rimasta dentro per un'eternità, ma ho lasciato quel posto con una serie infinita di domande".

Molto probabilmente, le doti di Janet Van Dyne verranno esplorate maggiormente in Ant-Man 3 che vedrà ancora alla regia Peyton Reed. Il film introdurrà anche Kang Il Conquistatore, interpretato da Jonathan Major. Ipotesi suggeriscono che Ant-Man 3 potrebbe portare ai Young Avengers.