Marvel Studios: svelate le date di uscita di Ant-Man 3, Fantastici 4, e Guardiani 3?

Con Captain Marvel 2 previsto per novembre 2022 e quattro date già fissate per il 2023, resta solo da capire l'ordine di uscita dei film già in sviluppo presso i Marvel Studios, e un nuovo indizio arriva direttamente da un presunto leak emerso in rete in queste ore.

Secondo quanto riportato da Murphy's Multiverse, il sito Cines Argentinos (che a quanto pare non è nuovo a leak di questo tipo) ha infatti indicato l'uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania per il 16 febbraio 2023. Uno slot che si sposa perfettamente con l'inizio delle riprese previsto entro la fine di quest'anno, come confermato di recente anche dall'interprete di Hank Pym Michael Douglas.

Un'altra pellicola che entrerà in produzione nel 2021 è Guardiani della Galassia vol.3, che a questo punto potrebbe occupare lo slot del 5 maggio 2023. Mettendo da parte Blade, che nel comunicato ufficiale dell'Investor Day della Disney è stato piazzato come quinto film in arrivo nel 2022 nonostante l'assenza di una data di uscita, i prossimi progetti in sviluppo sono il reboot dei Fantastici 4 e Deadpool 3 con Ryan Reynolds.

Alla luce di ciò, Murphy propone uno scenario di questo tipo:

Ant-Man and the Wasp: Quantumania - 17 febbraio 2023

Guardiani della Galassia vol.3 - 5 maggio 2023

Fantastici 4 - 28 luglio 2023

Deadpool - 3 novembre 2023

Naturalmente al momento si tratta ancora di speculazioni, dunque vi invitiamo a prendere queste informazioni con la dovuta precauzione.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere questi film nel 2023? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai film Marvel anticipati dal finale di WandaVision.