Ant-Man 3, Kevin Smith: 'Credo di sapere quale personaggio interpreterà Bill Murray'

La notizia che negli ultimi giorni ha entusiasmato i fan del Marvel Cinematic Universe è quella della presenza di Bill Murray in Ant-Man 3, annunciata dallo stesso attore di Ghostbusters e Lost in Translation. Il suo è ancora un ruolo misterioso, e si susseguono già le teorie dei fan su chi potrebbe effettivamente interpretare.

Immancabilmente, anche Kevin Smith ha voluto dire la sua. Nel nuovo episodio del suo podcast FatMan Beyond, il regista di Clerks ha affermato di essere convinto di sapere quale sarà il ruolo di Bill Murray in Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Mentre Jonathan Majors sarà Kang, e non Colui che Rimane come in Loki, Kevin Smith ha annunciato agli spettatori la sua idea: Bill Murray sarà un altro spietato villain Marvel, ovvero Mephisto. Oppure, più banalmente, il padre di Scott Lang.

Probabilmente il mistero non si risolverà in fretta. Ant-Man and The Wasp: Quantumania, dopo il recente rinvio, arriverà al cinema nel luglio del 2023, e per molto tempo ancora sentiremo altre teorie e speculazioni. Nel ruolo del protagonista, naturalmente, rivedremo Paul Rudd, e anche Evangeline Lilly tornerà nel cast del terzo capitolo dedicato a Ant-Man.

