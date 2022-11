Ant-Man 3, Kevin Smith è carico per il film:'Spero sia oscuro!'

Kevin Smith nell'ultima puntata del suo podcast, Fatman Beyond, si è tuffato nel Marvel Cinematic Universe, commentando gli ultimi progetti in cantiere o appena distribuiti al cinema del franchise. Il regista ha mostrato grande entusiasmo in particolare per Ant-Man and the Wasp: Quantumania, terzo film con protagonista Paul Rudd.

"Ant-Man sembra piuttosto oscuro, vero? Sembra che ci sia una minaccia, che stia accadendo qualcosa di brutto. Spero che sia fottutamente oscuro. Spero che sia proprio Kang, come il diavolo. Nessuno parla più di Mefisto perché lui è come il diavolo in persona. Cercherà di indurre Scott Lang a rinunciare al presente perché gli offrirà qualche viaggio nel tempo... Sono qui per questo" ha dichiarato Smith nel podcast.



Kevin Smith ha elogiato anche Black Panther: Wakanda Forever, dimostrando grande interesse per tutto ciò che riguarda il Marvel Cinematic Universe.

Il regista di Clerks non ha mai nascosto la propria passione per i cinecomic e per il mondo dei fumetti, e spesso è intervenuto pubblicamente per commentare le varie novità riguardo i supereroi sul grande schermo.



In particolare è nota il suo affetto per Batman; in occasione della lavorazione del film di Matt Reeves, Kevin Smith ha commentato il design della Batmobile e diverse altre immagini distribuite prima dell'uscita nelle sale del film con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne/Batman e Paul Dano in quelli dell'Enigmista.