Ant-Man 3, Kevin Feige parla di Kang: 'Sarà un cattivo totalmente nuovo'

Ormai è più che scontato che il villain principale della saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe sarà Kang. Già presentato in Loki in altra forma, il personaggio esordirà nel terzo capitolo di Ant-Man. Kevin Feige ha commentato perchè secondo lui Kang presenterà un nuovo tipo di cattivo.

"È la scelta più ovvia che hai quando hai a che fare con il Multiverso" ha detto il produttore e presidente dei Marvel Studios. "Kang ci ha permesso di creare un nuovo tipo di grande cattivo. È diverso perchè combatte con altre versioni di se stesso tanto quanto combatte con i nostri eroi". Insomma, quello di cui Feige parla è l'introduzione di un villain molto più introspettivo e che combatte con varianti di se stesso.

Se con Thanos sembrava che alla base ci fosse un'idea di purificazione dell'universo, con Kang al centro si pone una spasmodica ricerca di riconquistare un potere andato perduto. "Kang è una persona molto potente, ma quando lo incontriamo è in una posizione in cui ha bisogno di recuperare potere", ha rivelato Feige. "Ha una nave e un dispositivo che gli permetterebbero di andare ovunque e quando vuole. Se solo avesse accesso a scienziati geniali con particelle Pym" ha concluso anticipando qualcosa in più sulla trama.

In Ant-Man and The Wasp: Quantumania sembra che verranno gettate le basi per questo in prospettiva di Avengers: Kang Dynasty. Già il produttore di Ant-Man 3 ha parlato dell'importanza del film per il futuro anticipando che il ruolo di Scott diventerà sempre più centrale e non sarà rinchiuso nel suo "microverso" come è stato nei due film precedenti.

Fin dal primo secondo Kevin Feige ha parla di Jonathan Majors lodandone l'impegno e la passione messa nell'interpretare di quello che, già nei fumetti, è un personaggio dall'incredibile potere ma che su grande schermo sarà presentato attraverso tantissime varianti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!