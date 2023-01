Ant-Man 3, Kevin Feige parla del film: 'Ci piace fare l'inaspettato con Scott Lang'

In un recente dietro le quinte di Ant-Man and The Wasp Quantumania, Kevin Feige ha svelato il motivo per cui i Marvel Studios hanno deciso di aprire la fase 5 con Scott Lang, personaggio che è definito da tutti come il più sottovalutato e defilato dell'intero MCU.

Scott Lang è sempre stato una mina vagante. Entrato nel Marvel Cinematic Universe come l'eroe "per caso" capace di stemperare la tensione e portare un pò di umorismo all'interno della narrazione, nel corso della sua storia sembra stia acquistando un valore sempre più importante e drammatico. Già la scena post-credit di Ant-Man and The Wasp e l'inizio di Avengers: Endgame avevano chiarito quanto il personaggio stesse prendendo una piega molto più seria.

Dopo che Kevin Feige ha annunciato che Ant-Man 3 avrebbe dato inizio alla fase 5, il presidente dei Marvel Studios è tornato a parlare dell'eroe interpretato da Paul Rudd e di come sia imprevedibile sul fronte narrativo. "Ci piace sempre fare l'inaspettato con Scott Lang", ha ammesso. "È, senza dubbio, il personaggio più sottovalutato. Ant-Man è diventato la chiave per salvare l'universo in Avengers: Endgame. Quindi, portando avanti quella tradizione, abbiamo pensato: 'Ehi, usiamo questo film per dare il via alla fase 5" ha raccontato.

Anticipando qualcosa in più su Ant-Man 3, Jonathan Majors ha raccontato il lungo processo che lo ha reso Kang approfondendo il personaggio sotto tutti i punti di vista.