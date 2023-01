Amy Ryan entra nel cast del nuovo film di Jon Watts con George Clooney e Brad Pitt!

Amy Ryan si aggiunge ufficialmente al cast del nuovo film di Jon Watts con protagonisti Brad Pitt e George Clooney. La pellicola, in lavorazione già da un paio di anni, sarebbe il primo lavoro sul grande schermo, non legato al franchise Marvel, realizzato dal regista e da lui scritto e prodotto.

L'attrice raggiunge i due divi che interpreteranno il ruolo di due fixer solitari assegnati allo stesso lavoro. Nonostante non si sappia nulla sulla lavorazione generale, il film dovrebbe essere un thriller che rivedrebbe nuovamente i due attori sul grande schermo insieme ad anni dal successo della trilogia degli Ocean's di Steven Soderbergh. Pare che per realizzare questo progetto Pitt e Clooney abbiano acconsentito ad abbassare i propri stipendi pur di far uscire il film al cinema e non relegarlo alle piattaforme streaming.



Questa misteriosa pellicola dell'ex regista-feticcio dei Marvel Studios dovrebbe segnare il suo esordio al cinema con un film non cinecomic. Secondo molti, infatti, questa dovrebbe essere il progetto per cui Jon Watts ha lasciato la regia dei Fantastici 4 dando campo libero alla casa di produzione nella ricerca di un nuovo regista. Il lungometraggio senza titolo si aggiunge ad un folto gruppo di film di cui Apple ha conquistato i diritti. Tra i tanti c'è il thriller Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con protagonisti Robert De Niro e Leonardo DiCaprio che dovrebbe essere rilasciato entro la fine del 2023.



Nel frattempo non si può fare altro che attendere qualche indiscrezione in più riguardo l'uscita di questo misterioso progetto con protagonisti Brad Pitt e George Clooney. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!