Ant-Man 3, Kevin Feige su Kang: 'Ha bisogno di riconquistare il suo potere'

In Ant-Man and the Wasp: Quantumania troveremo un Kang ben diverso dal relativamente innocuo Colui-Che-Rimane visto sul finale di Loki: il villain interpretato da Jonathan Majors si presenterà a noi stavolta nella sua forma più pericolosa, ma al tempo stesso non ancora al massimo delle sue potenzialità, almeno stando alle parole di Kevin Feige.

Mentre proprio Kang fa la sua comparsa in una nuova immagine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, infatti, il boss di Marvel Studios ci parla proprio del personaggio che darà filo da torcere agli Avengers tra Fase 5 e Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, anticipandoci qualcosa della situazione in cui lo troveremo.

"Kang è una scelta ovvia quando vuoi avere a che fare con il multiverso. Kang ci permette di definire un nuovo tipo di villain. È un genere diverso di villain, deve combattere prima con sé stesso e poi con gli Avengers. È un personaggio davvero potente, ma quando lo incontriamo è nella posizione di chi ha bisogno di riconquistare il proprio potere. Ha una nave e un dispositivo che gli consentirebbe di andare ovunque, se solo avesse modo di entrare in contatto con quello scienziato geniale con le Particelle Pym" sono state le parole di Feige.

Un Kang decisamente temibile, dunque, ma ancora non all'apice della sua forza: vedremo come si svilupperà la sua situazione nel corso di questa Fase 5! Anche lo sceneggiatore Jeff Loveness, intanto, ci ha parlato del Kang di Ant-Man and the Wasp: Quantumania.