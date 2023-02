Ant-Man 3, per Kevin Feige sarà il film 'più connesso al MCU di sempre'

Ant-Man and the Wasp: Quantumania uscirà in sala il 15 febbraio 2023, ma sempre più informazioni trapelano in rete grazie alle dichiarazioni dei produttori; in particolare, per Kevin Feige la nuova pellicola sull'uomo formica sarà la più connessa di sempre al Marvel Cinematic Universe.

In un'intervsita con Rotten Tomatoes/Fandango durante la premiere di Los Angeles, così ha affermato il presidente dei Marvel Studios: "Tra tutti i film che abbiamo realizzato dopo Avengers: Endgame, questo è quello che più si collega al quadro generale, oltre a rappresentare il prodotto di cui vado più fiero. Nella fase 4 abbiamo introdotto molti personaggi divertenti, tanto su Disney Plus quanto al cinema, e ciascuno di loro avrà un ruolo importante in futura. Ma ora, dando ufficialmente il via alla Fase 5, sono sicuro che gli spettatori riusciranno a vedere il quadro nella sua visione d'insieme man mano che ci avviciniamo al prossimo film sui Vendicatori". Si riferisce ovviamente a Anvengers: The Kang Dynasty, che Jonathan Majors ha definito "impressionante".

A veicolare l'entusiasmo per il progetto è anche Peyton Reed, regista del film: "Eravamo eccitati all'idea di girare un terzo capitolo della saga di Ant-Man e costruire così una trilogia. Avevamo la consapevolezza che, se avessimo compiuto un'operazione del genere, alcune cose sarebbero dovute cambiare. Una svolta alla trama appariva necessaria, così da rendere il film ancora più epico e consentirgli di proseguire attraverso le dinamiche familiari e tutto ciò che sta accadendo tra Scott, Hope e Cassie".

Non ci resta che aspettare il terzo capitolo della saga per scoprire tutte le novità al riguardo. Nel frattempo, ecco la recensione di Ant-Man and The Wasp.